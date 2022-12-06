В Украину вернули тела еще 49 погибших защитников — Минреинтеграции 6 декабря, 13:18 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Во вторник, 6 декабря, состоялась очередная передача тел погибших военных — в Украину вернули 49 погибших защитников.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Всего с момента назначения уполномоченного по вопросам пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

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«Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел. Постоянно идут работы по отработке локаций, где предположительно находятся погибшие бойцы», — рассказал уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

22 ноября Украина вернула домой тела еще 33 погибших защитников, которые отдали свои жизни за страну в борьбе с войсками РФ.

Украина продолжает возвращение своих погибших защитников в рамках обмена с РФ.

