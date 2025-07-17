В Украину вернули тела еще 1000 погибших (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram)

В среду, 17 июля, в Украину вернули тела еще 1000 погибших.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Уточняется, что речь идет как о гражданских, так и о военных.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении.

Россия в свою очередь получила 19 тел, заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram

15 июня в Украину вернули тела 1200 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинцам, в частности, военнослужащим.

14 июня в Украину также вернули тела 1200 погибших в результате боевых действий граждан, в том числе военных. Так же 1200 тел погибших вернули и 13 июня. Перед этим репатриация 1212 павших украинцев состоялась 11 июня.