В Украину вернули тела еще 1000 погибших

17 июля, 12:54
Поделиться:
В Украину вернули тела еще 1000 погибших (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram)

В Украину вернули тела еще 1000 погибших (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram)

В среду, 17 июля, в Украину вернули тела еще 1000 погибших.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Уточняется, что речь идет как о гражданских, так и о военных.

Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram
Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении.

Реклама

Россия в свою очередь получила 19 тел, заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram
Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными / Telegram

15 июня в Украину вернули тела 1200 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинцам, в частности, военнослужащим.

14 июня в Украину также вернули тела 1200 погибших в результате боевых действий граждан, в том числе военных. Так же 1200 тел погибших вернули и 13 июня. Перед этим репатриация 1212 павших украинцев состоялась 11 июня.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Обмен

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies