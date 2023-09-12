В Украину вернули еще 13 детей с временно оккупированных территорий 12 сентября, 21:45 Детей вывезли с временно оккупирвоанных районов Херсонской, Луганской и Запорожской областей (Фото:Скриншот видео Save Ukraine/Facebook)

В Украину во вторник, 12 сентября, вернули еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Об этом сообщила организация Save Ukraine в Facebook.

«Сегодня Save Ukraine вернула в рамках 11 спасательной миссии еще 13 детей с оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

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Организация сообщила, что всего по результатам 11 спасательных миссий они вернули в Украину 176 детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.