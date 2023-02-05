В Украину вернули двоих детей, депортированных в Россию 5 февраля, 19:52 Девочек взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра (Фото:Мінреінтеграції via Telegram)

Двух девочек тринадцати и пятнадцати лет, депортированных в Россию, удалось вернуть в Украину при содействии Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Их взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра, семья находится на Волыни, сообщается в Telegram-канале министерства.

В ведомстве рассказали, что девочки вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России их мама умерла, и они попали в приют.

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Об их судьбе сообщила Минреинтеграции старшая сестра девочек, которая со своей семьей успела эвакуироваться на Волынь.

«Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окружены теплом и заботой родных людей», — рассказали в министерстве.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Россия депортировала из Украины более 13 тысяч детей.