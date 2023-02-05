В Украину вернули двоих детей, депортированных в Россию

5 февраля, 19:52
Поделиться:
Девочек взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра (Фото:Мінреінтеграції via Telegram)

Девочек взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра (Фото:Мінреінтеграції via Telegram)

Двух девочек тринадцати и пятнадцати лет, депортированных в Россию, удалось вернуть в Украину при содействии Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Их взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра, семья находится на Волыни, сообщается в Telegram-канале министерства.

В ведомстве рассказали, что девочки вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России их мама умерла, и они попали в приют.

Видео дня

Читайте также:

Эвакуация детей из Бахмута (Фото:Нацполиция Украины) Отправляют на «отдых» и «оздоровление». Детей из оккупированной Луганской области хотят вывезти в Карелию — Центр нацсопротивления

Об их судьбе сообщила Минреинтеграции старшая сестра девочек, которая со своей семьей успела эвакуироваться на Волынь.

«Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окружены теплом и заботой родных людей», — рассказали в министерстве.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Россия депортировала из Украины более 13 тысяч детей.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Луганская область Волынская область Дети депортация Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X