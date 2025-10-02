«Пережили страшное». С временно оккупированной части Херсонщины вернули группу украинских детей

В Украину вернули еще нескольких детей с временно оккупированной части Херсонщины / Фото иллюстративное (Фото: Андрей Ермак)

На подконтрольную Украине территорию вернули группу детей с временно оккупированной части Херсонщины. Об этом 1 октября сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Хорошая новость к празднику — на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу детей с временно оккупированной Херсонщины», — написал он.

По его словам, удалось вызволить мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 17 лет.

Реклама

«Дети пережили страшное. Каждая их история — это доказательство того, как оккупанты лишают детства, запугивают и навязывают фальшивые „ценности“», — добавил Прокудин.

Сейчас все дети находятся в безопасности. В специализированных центрах Надежда и восстановление они получают психологическую поддержку и оформляют необходимые документы. Для них опасность осталась позади, отметил глава ОВА.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.

По данным Bring Kids Back, пока удалось вернуть 1605 детей.