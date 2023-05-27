Рос без родителей. Украина вернула парня, которого россияне принудительно депортировали из Мариуполя 27 мая, 20:17 Украина вернула еще одного депортированного ребенка (Фото:Минреинтеграции/Telegram)

Украина вернула домой 17-летнего Вячеслава, которого военные РФ принудительно депортировали из Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Наконец-то дома. На этот раз от оккупантов удалось забрать 17-летнего Вячеслава», — говорится в сообщении.

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По данным министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, парень рос без родителей. В 2021-м в возрасте 15 лет начал обучение в Мариупольском высшем металлургическом училище.

«После захвата врагом Мариуполя оккупанты депортировали Вячеслава в Шахтерск, что в Донецкой области. Но парень оказался смелым и изобретательным. Нашел способ дать знать о себе и связаться с кем надо. Остальное было делом усилий, терпения и настойчивости многих неравнодушных людей. Но сегодня парень уже с нами», — отметила Верещук.

Ранее сообщалось, что Украина расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.

В Офисе генпрокурора уточнили, что начато уголовное производство по факту принудительной перевозки/депортации более 19 000 детей из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в частности в Беларусь.