В Украину удалось вернуть ребенка, которого россияне депортировали из Херсонской области — омбудсмен 5 апреля, 20:37 Артем вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ (Фото:Офис омбудсмена Украины)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украину удалось вернуть ребенка, депортированного в РФ с временно оккупированной территории Херсонской области.

«В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ», — рассказывает Лубинец в Telegram.

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Когда женщина узнала, что воспитанников указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками в то время уже переместили на территорию РФ, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в город Скадовск.

«Администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка», — сообщает омбудсмен.

В результате обращений омбудсмена «в орган опеки и попечительства о принятии мер по защите прав и интересов ребенка, в феврале бабушку определили попечителем над внуком, также были приняты другие меры по возвращению ребенка на территорию, подконтрольную Украине».

Фото: Офис омбудсмена Украины

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.