Гендиректор ВОЗ прибыл с рабочим визитом в Украину

7 мая, 13:06
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Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото:Tedros Adhanom Ghebreyesus/Twitter)

Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото:Tedros Adhanom Ghebreyesus/Twitter)

В Украину с рабочим визитом прибыл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны», — написал Гебрейесус в Twitter.

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Он также сообщил, что намерен оценить, как организация может увеличить поддержку мирному населению Украины, а также встретиться с сотрудниками миссии ВОЗ.

«Они делают колоссальную работу в тяжелейших условиях», — отметил гендиректор ВОЗ.

https://twitter.com/DrTedros/status/1522650255812091904
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   ВОЗ Война России против Украины

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