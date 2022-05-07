Гендиректор ВОЗ прибыл с рабочим визитом в Украину 7 мая, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото:Tedros Adhanom Ghebreyesus/Twitter)

В Украину с рабочим визитом прибыл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Война России против Украины — главные события 7 мая

«Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны», — написал Гебрейесус в Twitter.

Видео дня

Он также сообщил, что намерен оценить, как организация может увеличить поддержку мирному населению Украины, а также встретиться с сотрудниками миссии ВОЗ.

«Они делают колоссальную работу в тяжелейших условиях», — отметил гендиректор ВОЗ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.