В Украину с начала действия военного положения не пустили 300 россиян - Госпрогранслужба Сегодня, 11:53 12 Цей матеріал також доступний українською Фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Госпрогранслужба Украины заявила, что с начала действия военного положения в 10 областях пограничники не пустили на территорию страны почти 300 россиян.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"С начала введения военного положения в этих 10 областях не пропустили почти 300 граждан РФ", - цитирует Демченко Интерфакс-Украина.

По словам спикера ведомства, украинские пограничники, если отказывают во въезде, то четко объясняют основания и причину отказа, а также выдают документ, - "карточку отказа", где все прописано.

Также Демченко констатировал уменьшение потока желающих граждан РФ въехать в Украину.

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Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

С 26 ноября в 10 областях Украины, граничащих с Россией, действует режим военного положения из-за агрессии РФ в Керченском проливе и захвата россиянами украинских моряков. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.