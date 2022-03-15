Пока россияне не погибнут или не уйдут. Четыре иностранных добровольца рассказали НВ, почему они приехали воевать на стороне Украины 15 марта, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Только за первую неделю полномасштабной войны в ряды украинских защитников записались 20 тыс. иностранцев (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Что вынуждает граждан других стран ехать в Украину и противостоять вторжению российской армии, — рассказывают азербайджанец, албанец, грузин и британец



Почти каждый день в Украину прибывают опытные ветераны и добровольцы из разных уголков планеты. Только за первую неделю войны, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в ряды украинских защитников записались 20 тыс. иностранцев из 52 стран. НВ пообщался с некоторыми из них и узнал, почему граждане других стран готовы положить жизнь за Украину.

Райан, 26 лет, азербайджанец



«Позывный Райан, этого достаточно», — коротко представляется молодой черноволосый брюнет с шевроном Азов на рукаве. Ему 26 лет он родился в Азербайджане. Сегодня «Райан» — один из тысяч иностранцев, помогающих украинцам защищать свою землю от российского вторжения.



В Украину парень переехал еще в 2018 году в поисках лучшей жизни. Ему по душе пришлась свобода слова и действий, которым был пронизан украинский воздух. В Киеве боец устроился основательно: сделал успешную карьеру переводчика, приобрел квартиру и перевез из Азербайджана семью. Родственники, кстати, отказались покидать Киев даже сейчас, когда над украинской столицей не утихают звуки взрывов.



Для азербайджанца "Райана" Украина уже стала родным домом / Фото: предоставлено НВ героем текста

«Я очень ценю свободу и хотел отдать долг, — аргументирует свое решение боец Азова. — Искренне люблю эту страну и с первого дня искал, где я могу записаться добровольцем».



Это дело оказалось не из простых: несмотря на опыт срочной службы в зоне Нагорного Карабаха, брать иностранца в ряды украинских военных сперва отказывались. Помог, говорит Райан, друг-рекрут из Азова. «Только потому, что есть боевой опыт, согласились принять», — радуется парень.



И хотя в иностранный отряд попасть сразу ему не удалось, с первых дней войны Райан бок о бок с киевлянами обороняет столицу — активно участвует в боях, выходит на наряды и планирует оставаться до конца. «В свою страну возвращаться не собираюсь, потому что мой дом здесь», — твердо заявляет Райан.



Эмануэль, 25 лет, албанец



Солдат Вооруженных сил Албании Эмануэль перебрался в Украину чуть больше двух лет назад, чтобы служить в рядах ВСУ. До начала войны 25-летний албанец вел размеренную жизнь среднестатистического иностранного контрактника в Киеве — тренировался с грузинским отрядом на военной базе и обучал боевым искусствам гражданских. «Показывал им вещи, которые нужно знать, чтобы выжить на войне, когда она начнется. К сожалению, это и произошло», — грустно констатирует боец.



С первых дней полномасштабного вторжения Эмануэль вместе с побратимами оборонял Гостомельский аэропорт / Фото: НВ

С первого же дня Эмануэль оказался в аду российского вторжения — он вместе с побратимами участвовал в обороне Гостомельского аэропорта. «Когда Россия в меня стреляла, я не думал, как уехать домой. Я думал, как сбить все эти самолеты, — вспоминает боец. — Так что я не планирую покидать эту страну. И не важно, умру я здесь или нет».



После тяжелой воздушной атаки и нелегкого боя Эмануэль, по его словам, испытывал только одно желание: поесть, отдохнуть и побыстрее приготовиться к следующему сражению. Потому что Украину он намерен отстоять во что бы то ни стало, ведь полюбил ее всем сердцем за красоту, патриотизм и самобытность. «Мне нравится как люди здесь мыслят и насколько патриотичны. Буквально все в этой стране делает меня счастливым», — уверяет албанец.



За два проведенных в Киеве года он успел изучить украинскую историю, немного подтянуть язык, завести близких друзей, а также насладиться красотой Львова и Карпат.



За это стоит бороться, уверен иностранец: «И неважно, если кто-то из нас умрет. Жизнь не навсегда, а эта страна будет навсегда».



Ладо, 34 года, грузин



Ладо приехал воевать на стороне Украины из грузинского Тбилиси через неделю после начала полномасштабного вторжения России. 34-летний доброволец убеждает, что решение далось легко и готов бороться «на первой линии в наиболее горячих точках Украины».



Ладо (слева) вместе с побратимами из Албании и Грузии / Фото: предоставлено НВ героем текста

На это у Ладо есть несколько причин. Раньше он был женат на украинке и здесь живет его 12-летний сын. «Я приехал сюда ради него, — объясняет грузинский доброволец. — И еще я понимаю, что защита Украины сегодня тоже является защитой Европы и Грузии».



Ладо родился в грузинском регионе Абхазия, который в 1993 году был оккупирован Россией. Поэтому еще одна причина защищать сегодня Украину — отомстить за свой край: «Мне было 4 года, когда оккупировали Абхазию. Я еще не мог держать в руках оружие. А сейчас у меня есть шанс дать ответ».



Доброволец имеет образование в сфере IT и сейчас получает еще одно — в археологии. У него нет боевого или военного опыта, но убежден, что это не проблема. Ведь в Украине уже прошел подготовку: научился держать в руках оружие и стрелять.



«И поверьте мне, я могу дать достойный ответ врагу», — уверенным голосом говорит Ладо.



Сейчас вместе с побратимами он защищает стратегические дороги и объекты, и ловит русских диверсантов. Он попал в Грузинский иностранный легион, который воюет на стороне Украины с 2014 года. Ладо рассказывает, что в Украину уже приехали воевать многие грузины. И продолжают ехать.



«Они понимают, что наши земли тоже оккупированы, — объясняет доброволец мотивы своих сограждан. — Мы считаем, что украинцам и грузинам нужно сейчас стоять вместе, чтобы победить Путина. Если мы победим здесь, Грузия также заберет свои земли. И Украина, и Молдова тоже».



Он добавляет, что нужно стоять вместе, ведь в одиночку трудно победить Россию. «У нас общий враг», — заключает Ладо.



Крис с позывным «Свомпи», 38 лет, британец



Для 38-летнего Криса с британского острова Мэн Украина уже стала довольно близкой. Он приехал сюда с началом войны на Донбассе в 2014 году. Тогда за его плечами был опыт службы в британской армии. А в Украине в составе батальона Азов он начал воевать и разминировать Донбасс вдоль линии разграничения: от Широкино и Мариуполя и до Песков. Продолжалось это до 2018 года, после чего Крис вернулся домой в Британию.



Британец Крис помогал украинской армии в борьбе против России с 2014 года / Фото: Christopher Allen, VICE

Второй раз доброволец решил приехать в Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Однако в этот раз британец решил воевать в составе Грузинского легиона, уже давно ставшего многонациональным.

Крис объясняет свое решение просто: «Многие годы назад Россия и Запад заверили Украину, что на ее территорию никто не будет посягать и сюда не будут вводить иностранные войска. Но теперь Россия нарушила эту договоренность». Он подчеркивает, что это право каждой страны решать, как лучше развиваться для своего народа.



«Свомпи» за четыре года жизни в Украине в большинстве своем видел города и села на Донбассе. Однако провел немного времени и в Киеве. Больше всего его поражают люди: «Если что-то идет не так, то украинский народ объединяется и все работают на общее благо своей нации».



Сейчас, по его мнению, Украина показывает миру, что «если ты по-настоящему веришь в суверенитет своей страны, то можешь противостоять любому агрессору, чтобы показать миру, что это твоя страна и ты не будешь склоняться ни перед кем».



На этот раз Крис останется в Украине «пока россияне не уйдут или пока здесь не погибнут».



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