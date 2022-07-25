ВСУ получили от Польши танки PT-91 Twardy — ОПУ 25 июля, 11:37 Сколько именно PT-91 Twardy получила Украина, не уточняется (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)

Украинские военные получили обещанные Польшей танки PT-91 Twardy.

Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«PT-91 Twardy от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

В то же время, о скольки единицах техники идет речь, руководитель ОПУ не уточнил.

Ранее Польша поставила в качестве военной помощи ВСУ более 200 советских Т-72.

PT-91 Twardy разработан на базе танка Т-72М1. Основные изменения по сравнению с оригиналом касаются новой системы управления огнем DRAWA и динамической защиты ERAWA.

Серийно Twardy выпускались с 1995 по 2002 год. За это время было произведено 232 танка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.