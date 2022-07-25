ВСУ получили от Польши танки PT-91 Twardy — ОПУ

25 июля, 11:37
Сколько именно PT-91 Twardy получила Украина, не уточняется (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)

Сколько именно PT-91 Twardy получила Украина, не уточняется (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)

Украинские военные получили обещанные Польшей танки PT-91 Twardy.

Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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«PT-91 Twardy от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал он у себя в Telegram-канале.

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В то же время, о скольки единицах техники идет речь, руководитель ОПУ не уточнил.

Ранее Польша поставила в качестве военной помощи ВСУ более 200 советских Т-72.

https://www.youtube.com/embed/apWICFDkYjU

PT-91 Twardy разработан на базе танка Т-72М1. Основные изменения по сравнению с оригиналом касаются новой системы управления огнем DRAWA и динамической защиты ERAWA.

Серийно Twardy выпускались с 1995 по 2002 год. За это время было произведено 232 танка.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Польша Танки Российская агрессия Бронетехника Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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