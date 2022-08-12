В Украину прибыли новые РСЗО M270 от Великобритании — Резников 12 августа, 11:01 В Украину прибыли новые РСЗО M270 (Фото:Just Click’s With A Camera/flickr.com)

В Украину прибыла очередная партия реактивных систем залпового огня M270 от Великобритании.



Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он поблагодарил британского министра обороны Бена Уоллеса и весь британский народ.

«Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша украинская армия умело будет использовать это „пополнение“ на поле боя», — написал Резников.

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Ранее Уоллес сообщал, что Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня и «значительное» количество ракет.

1 августа Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS.

Какую военную технику передают или намерены передать Украине - инфографика НВ

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