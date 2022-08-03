В Украину прибыли первые разведывательные БПЛА FlyEye для Армии дронов — фото
До конца августа для Армии дронов планируется закупить около 200 БПЛА (Фото:Михаил Федоров)
Первая партия разведывательных беспилотников FlyEye, закупленных в рамках проекта Армия дронов, уже прибыла в Украину.
Об этом в среду, 3 августа, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Эти „птички“ уже сегодня отправятся на передовую. Среди них — одни из лучших дронов — FlyEye. Их дальность полета 160 км, радиус 50 км, максимальная воздушная скорость 120 км/ч. Это позволит разведчикам проникать в тыл врага и получать важную информацию. Также ВСУ усилят дроны DJI Matrice 300. Беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры», — рассказал он у себя в Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото.
По словам Федорова, до конца августа для Армии дронов планируется закупить около 200 разведывательных БПЛА. На эти цели было собрано более 700 млн гривен.
«Ведем переговоры с украинскими производителями беспилотников, чтобы в дальнейшем покупать их для Армии дронов. Увидели крутые БПЛА от компаний Скайтон, SKIF и Укрджет. Укрджет — один из крупнейших украинских БПЛА с серийным производством. Проводит около 10 часов в воздухе и может летать в 150 км от управляющей станции. SKIF имеет камеру, которая работает в автономном режиме. Скайтон может летать до 20 часов в небе», — добавил глава Минцифры.
Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.
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