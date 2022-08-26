В Украину прибыла первая партия писем от украинских военнопленных — Верещук 26 августа, 18:37 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

В Украину прибыла первая партия писем от украинских военнопленных. На данный момент их передают родным.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что первая партия писем прибыла в Украина на днях.

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«По Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных», — написала она в телеграмме.

Вице-премьер поблагодарила Международный комитет Красного Креста за «посредничество и профессиональную работу».

12 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовятся устроить судилище над украинскими военнопленными, срочно переоборудывая здание филармонии в тюрьму, чтобы успеть до 24 августа.

В интервью Радио НВ Андрющенко заявлял, что к судилищу Россия намерена привлечь подконтрольные ей Беларусь и Сирию.



О намерении устроить судилище над украинскими военнопленными в здании филармонии в Мариуполе сообщала также украинская разведка.



22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Россия на это решится, переговоры станут невозможными.

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