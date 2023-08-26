В Украину прибыла первая партия 122-миллиметровых снарядов, изготовленных совместно с европейским холдингом 26 августа, 11:43 В Украину прибыла первая партия 122-миллиметровых снарядов (Фото:Украинская Бронетехника / Facebook)

В Украину доставили первую партию 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, которые производятся в партнерстве с одним из оружейных холдингов Восточной Европы.

Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила ООО Украинская Бронетехника.

Там отметили, что в Украину доставили первые «тысячи» этих боеприпасов.

Изготавливать их смогли, объединив производителей компонентов из нескольких стран Европы.

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Артиллерийские снаряды 122 мм предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 Гвоздика. Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники.

«Мы продолжим доставлять нашим защитникам тысячи таких выстрелов. … Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами — залог успешности контрнаступления», — отмечается в сообщении ООО Украинская Бронетехника.

В марте в Укроборонпроме сообщили, что наладили производство уже третьего вида боеприпасов — 122-мм артиллерийского снаряда.

Также Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО.