В Украину прибыла первая партия 122-миллиметровых снарядов, изготовленных совместно с европейским холдингом

26 августа, 11:43
Поделиться:
В Украину прибыла первая партия 122-миллиметровых снарядов (Фото:Украинская Бронетехника / Facebook)

В Украину прибыла первая партия 122-миллиметровых снарядов (Фото:Украинская Бронетехника / Facebook)

В Украину доставили первую партию 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, которые производятся в партнерстве с одним из оружейных холдингов Восточной Европы.

Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила ООО Украинская Бронетехника.

Там отметили, что в Украину доставили первые «тысячи» этих боеприпасов.

Читайте также:

Украинские военные недалеко от линии фронта в Донецкой области, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) «Он мог достать что-то со складов». Почему компания Пашинского поставляет оружие для ВСУ — объясняет заместитель председателя Комитета ВР по нацбезопасности

Изготавливать их смогли, объединив производителей компонентов из нескольких стран Европы.

Видео дня

Артиллерийские снаряды 122 мм предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 Гвоздика. Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники.

«Мы продолжим доставлять нашим защитникам тысячи таких выстрелов. … Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами — залог успешности контрнаступления», — отмечается в сообщении ООО Украинская Бронетехника.

Читайте также:
«Я предлагаю пари». Резников пообещал уйти в отставку, если подтвердится схема с закупкой летней одежды для ВСУ
https://www.facebook.com/ukrainianarmor/posts/pfbid027DGrxV8XAJFRPdWg4RMkyMsTqMEvEJQnfZgNXStUSK7u2z1MvfKh2J4ygroZiJxYl

В марте в Укроборонпроме сообщили, что наладили производство уже третьего вида боеприпасов — 122-мм артиллерийского снаряда.

Также Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Артиллерия Снаряды Оборонная промышленность Оборонка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X