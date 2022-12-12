Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину — фото

12 декабря, 09:24
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Традиция передачи Вифлеемского огня мира берет начало с конца 80-х годов (Фото:pomisna.info)

Традиция передачи Вифлеемского огня мира берет начало с конца 80-х годов (Фото:pomisna.info)

В воскресенье, 11 декабря, в Украину прибыл Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпокранслужбы.

Свой путь по Украине огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа, начал с запада.

«Словацкие скауты передали его украинским пластунам в международном пункте пропуска Малый Березный — Убля. Дальше огонь повезут по всей Украине. А наш военный капеллан позаботится о том, чтобы он воспламенился во всех пограничных подразделениях», — рассказали в ГПСУ.

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На данное время лампадка с огнем, символизирующим мир и любовь, уже добралась до Киева, где ее встретил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний.

Все желающие могут зажечь от нее свои свечи в Михайловском соборе.

https://www.facebook.com/PlastUA/posts/pfbid02QfWP4ApRLJWQVpHr664NPpkM7YEE2SEZSKqNEy7QdjWqwiLTFn5py9aAqPxQdknKl

Начало традиции передачи Вифлеемского огня мира было положено австрийскими скаутами еще в конце 80-х годов, и с тех пор он ежегодно распространяется по миру в преддверии Рождества.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Михайловский собор Праздники Рождество Вифлеемский огонь

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