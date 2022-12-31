В Украину залетели по меньшей мере две группы Шахедов — Ким 31 декабря, 23:38 Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

На территорию Украины залетели не менее двух групп иранских беспилотников.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



По его словам, дроны летят в направлении Родов, Днепра, Мелитополя и Николаева.

Один из беспилотников уже уничтожен.

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"Минимум 2 группы мопедов залетели. В направлениях Пологи, Днепр; Мелитополь, Николаев. ПВО работает. уничтожена 1/* в районе ***».

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также традиционно в Луганской области и в оккупированном Крыму.