27 октября 2018, суббота

В Украину не пустили солисток российской группы и запретили въезд на три года

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Певицы хотели выступить в Харькове
Фото: 2mashi.ru

Певицы хотели выступить в Харькове

Участниц российской группы Две Маши не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года.

По данным Госпогранслужбы, солистки ехали в Украину на поезде Москва-Кривой Рог. Они собирались дать концерт в одном из развлекательных заведений Харькова. 

Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали оккупированный Крым для выступлений и съемок клипов.

Артисток вернут в Россию в ближайшее время.

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