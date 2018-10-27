В Украину не пустили солисток российской группы и запретили въезд на три года

Участниц российской группы Две Маши не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года.

По данным Госпогранслужбы, солистки ехали в Украину на поезде Москва-Кривой Рог. Они собирались дать концерт в одном из развлекательных заведений Харькова.

Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали оккупированный Крым для выступлений и съемок клипов.

Артисток вернут в Россию в ближайшее время.