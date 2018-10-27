В Украину не пустили солисток российской группы и запретили въезд на три года

Участниц российской группы Две Маши не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года.
По данным Госпогранслужбы, солистки ехали в Украину на поезде Москва-Кривой Рог. Они собирались дать концерт в одном из развлекательных заведений Харькова.
Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали оккупированный Крым для выступлений и съемок клипов.
Артисток вернут в Россию в ближайшее время.
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