В Украину не пустили российскую видеоблогершу Анастасию Ивлееву Сегодня, 14:31 1600 Цей матеріал також доступний українською Скриншот ВДудь/YouTube Ивлеева незаконно посещала оккупированный Крым Скриншот ВДудь/YouTube

Госпогранслужба запретила въезд в Украину российской телеведущей и видеоблогерше Анастасии Ивлеевой.

Такое решение было принято в связи с посещением Ивлеевой оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.



"По ее словам, на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года и отказано в пересечении границы", – отметили в Госпогранслужбе.

Всего, по данным ведомства, только с начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за незаконное посещение оккупированных территорий.

