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В Украину не пустили российскую видеоблогершу Анастасию Ивлееву

Сегодня, 14:31
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Скриншот ВДудь/YouTube

Ивлеева незаконно посещала оккупированный Крым

Госпогранслужба запретила въезд в Украину российской телеведущей и видеоблогерше Анастасии Ивлеевой.

Такое решение было принято в связи с посещением Ивлеевой оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

"По ее словам, на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года и отказано в пересечении границы", – отметили в Госпогранслужбе.

Всего, по данным ведомства, только с начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за незаконное посещение оккупированных территорий. 

Теги:   Украина Россия Крым Госпогранслужба Украины

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