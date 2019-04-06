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В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии

Вчера, 20:32
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В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии - фото

Kelemen Hunor/Facebook

Келемен заявил, что ему не назвали причину отказа

В субботу, 6 апреля, в Украину не пустили лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации Общество венгерской культуры Закарпатья.

Он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников.

"Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - добавил Келемен.

Он не назвал период, на который ему запретили въезд в Украину.

В Госпогранслужбе пока не прокомментировали инцидент.

 

Теги:   Запрет на въезд Госпогранслужба Украины

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