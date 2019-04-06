В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии Вчера, 20:32 3622 Цей матеріал також доступний українською Kelemen Hunor/Facebook Келемен заявил, что ему не назвали причину отказа Kelemen Hunor/Facebook

В субботу, 6 апреля, в Украину не пустили лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации Общество венгерской культуры Закарпатья.

Он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников.

"Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - добавил Келемен.

Он не назвал период, на который ему запретили въезд в Украину.

В Госпогранслужбе пока не прокомментировали инцидент.