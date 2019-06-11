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В Украину не пустили гитариста российской группы

Сегодня, 16:58
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В Украину не пустили гитариста российской группы - фото

ГПС

Гитаристу запретили въезжать в Украину три года

Украинские пограничники не пустили в страну гитариста российской группы Бахыт-компот.

Как сообщили в пресс-службе украинского пограничного ведомства, россиянин прибыл в аэропорт Жуляны из Минска.

После проверки было установлено, что в 2016 году он посетил оккупированный Донецк без получения соответствующего разрешения на пункте пропуска у представителей украинской власти.

Гитаристу запретили въезд в Украину сроком на три года и отправили в Россию обратным рейсом.

Имя гитариста не называется.

Теги:   Запрет на въезд Госпогранслужба Украины Россиянин

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