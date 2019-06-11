В Украину не пустили гитариста российской группы
Украинские пограничники не пустили в страну гитариста российской группы Бахыт-компот.
Как сообщили в пресс-службе украинского пограничного ведомства, россиянин прибыл в аэропорт Жуляны из Минска.
После проверки было установлено, что в 2016 году он посетил оккупированный Донецк без получения соответствующего разрешения на пункте пропуска у представителей украинской власти.
Гитаристу запретили въезд в Украину сроком на три года и отправили в Россию обратным рейсом.
Имя гитариста не называется.