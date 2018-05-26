26 мая 2018, суббота

В Украину не пустили фанатов российского футбольного клуба

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Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину
Фото: Госпогранслужба

Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину

Украинские пограничники не пустили в Украину четырех футбольных фанатов из России, которые планировали приехать в Киев.

Как сообщает Госпогранслужба, россияне в возрасте от 21 до 28 лет на автомобиле пересекали границу в пункте пропуска Новые Яриловичи.

Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК Торпедо (г. Владимир). Кроме того, в ходе совместного с представителями таможни осмотра в них было найдено символику "с агрессивными элементами изображения фанатов".

Пограничники отказали российским фанатам во въезде в Украину.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Ливана, которого разыскивал Интерпол.

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