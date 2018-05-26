В Украину не пустили двух представителей российских СМИ, которые ехали на финал ЛЧ

Один из россиян, которому запретили въезд, работает на телеканале Россия

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух представителей СМИ из России.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу Россия. В связи с не подтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении", – говорится в сообщении.

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