26 мая 2018, суббота

В Украину не пустили двух представителей российских СМИ, которые ехали на финал ЛЧ

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Один из россиян, которому запретили въезд, работает на телеканале Россия
Фото: ГПСУ

Один из россиян, которому запретили въезд, работает на телеканале Россия

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух представителей СМИ из России.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу Россия. В связи с не подтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении", – говорится в сообщении.

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Ранее пограничники рассказали, сколько болельщиков приехало в Украину на финал Лиги чемпионов.

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