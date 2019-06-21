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В Украину не пустили двух ирландцев, которые в аэропорту кричали «ДНР, вперед!»

Сегодня, 14:26
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В Украину не пустили двух ирландцев, которые в аэропорту кричали «ДНР, вперед!» - фото

dpsu.gov.ua

У ирландцев при себе были георгиевские ленты и символика РФ

Госпогранслужба запретила въезд двум ирландцам, которые прибыли из Дублина в аэропорт Борисполь с символикой РФ и георгиевскими лентами.

Как сообщает Госпогранслужба, один из ирландцев в футболке с символикой РФ заявил, что в Украине планирует посетить свою девушку, однако, как выяснилось, обратной связи с ней у него нет.

Кроме того, из слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс у иностранцев не было.

Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».

Пограничники не пустили мужчин в Украину и запретили им въезд на три года.

Напомним, 11 июня украинские пограничники не пустили в страну гитариста российской группы Бахыт-компот из-за незаконного посещения ним оккупированного Крыма.

Теги:   Георгиевская ленточка Борисполь Ирландия Госпогранслужба Украины

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