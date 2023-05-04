В Украину из Румынии пытались нелегально завезти почти целый самолет Cessna — фото
Самолет изъяли (Фото:Київська митниця/Facebook)
Из Румынии в Украину пытались незаконно провезти почти целый самолет Cessna в разобранном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.
В документах, поданных для таможенного оформления, было указано, что из Румынии в Украину грузовым транспортом везут фюзеляж и крылья самолета Cessna стоимостью 9 тысяч евро.
Но при осмотре таможенники обнаружили, что товар не является частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.
Кроме фюзеляжа и крыльев, в грузовике нашли остальные части самолета: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивку, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, выхлопные системы двигателя
«То есть, по сути, груз представляет собой самолет Cessna модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования», — говорится в сообщении.
Самолет изъяли. Таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения). За это грозит штраф в размере 100% от стоимости товара с конфискацией товара.