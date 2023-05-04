В Украину из Румынии пытались нелегально завезти почти целый самолет Cessna — фото

4 мая, 21:08
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Самолет изъяли (Фото:Київська митниця/Facebook)

Самолет изъяли (Фото:Київська митниця/Facebook)

Из Румынии в Украину пытались незаконно провезти почти целый самолет Cessna в разобранном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

В документах, поданных для таможенного оформления, было указано, что из Румынии в Украину грузовым транспортом везут фюзеляж и крылья самолета Cessna стоимостью 9 тысяч евро.

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Но при осмотре таможенники обнаружили, что товар не является частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

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Кроме фюзеляжа и крыльев, в грузовике нашли остальные части самолета: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивку, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, выхлопные системы двигателя и т. д.

«То есть, по сути, груз представляет собой самолет Cessna модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования», — говорится в сообщении.

Київська митниця/Facebook
Фото: Київська митниця/Facebook

Самолет изъяли. Таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения). За это грозит штраф в размере 100% от стоимости товара с конфискацией товара.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Контрабанда Румыния Самолеты

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