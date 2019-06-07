В Украину из Грузии вернули десять детей, родителей которых подозревают в торговле людьми Сегодня, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Детей привезли на президентском самолете Пресс-служба АП

В ночь на 7 июня в Украине приземлился самолет из Грузии с десятью детьми на борту, родителей которых подозревают в торговле людьми.

Как сообщает 112 Украина, детей передали бабушке и дедушке.

Дедушка детей назвал обвинения в отношении их матери нелепыми.

«Это просто нелепое обвинение. Я уверен, я верю, что правда будет найдена. Мы дадим детям все, что сможем дать, но маму мы не заменим», — сказал он.

По словам официального представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василия Кирилича, дипломаты пытаются вернуть домой мать детей, пишет Интерфакс-Украина.

«Они — дома. А мы работаем для скорейшего возвращения домой их матери», — резюмировал он.

Напомним, 37-летнюю гражданку Украины задержали в апреле в Грузии. Она прибыла рейсом Москва-Тбилиси 8 апреля вместе с 10 малолетними детьми. Женщина планировала выехать на оккупированную территорию Абхазии.

Cемь ее детей родились в течение одного года от суррогатных матерей.

На данный момент мать детей мать находится под стражей в Грузии. Ее с мужем подозревают в торговле детьми.





