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В Украину из Грузии вернули десять детей, родителей которых подозревают в торговле людьми

Сегодня, 08:58
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В Украину из Грузии вернули десять детей, родителей которых подозревают в торговле людьми - фото

Пресс-служба АП

Детей привезли на президентском самолете

В ночь на 7 июня в Украине приземлился самолет из Грузии с десятью детьми на борту, родителей которых подозревают в торговле людьми.

Как сообщает 112 Украина, детей передали бабушке и дедушке.

Дедушка детей назвал обвинения в отношении их матери нелепыми.

«Это просто нелепое обвинение. Я уверен, я верю, что правда будет найдена. Мы дадим детям все, что сможем дать, но маму мы не заменим», — сказал он.

По словам официального представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василия Кирилича, дипломаты пытаются вернуть домой мать детей, пишет Интерфакс-Украина.

«Они — дома. А мы работаем для скорейшего возвращения домой их матери», — резюмировал он.

Напомним, 37-летнюю гражданку Украины задержали в апреле в Грузии. Она прибыла рейсом Москва-Тбилиси 8 апреля вместе с 10 малолетними детьми. Женщина планировала выехать на оккупированную территорию Абхазии.

Cемь ее детей родились в течение одного года от суррогатных матерей.

На данный момент мать детей мать находится под стражей в Грузии. Ее с мужем подозревают в торговле детьми.


Теги:   Торговля людьми Грузия Дети

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