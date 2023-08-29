В случае чрезвычайных ситуаций донорскую кровь в Украину смогут завозить из-за границы — Минздрав 29 августа, 17:39 Донорская кровь (Фото:sabin urcelay / Pixabay)

Во вторник, 29 августа, Кабинет министров разрешил в случае неотложной необходимости или в чрезвычайных ситуациях ввозить из-за границы донорскую кровь и ее компоненты.

Как сообщает Министерство здравоохранения, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

«Принятое сегодня постановление — это превентивный документ на случай обострения ситуации или возникновения чрезвычайных обстоятельств. Он предусматривает возможность применения механизма, позволяющего избежать случаев дефицита крови. Принимаем все меры, чтобы в любых условиях система работала бесперебойно», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Отмечается, что с начала войны потребность в донорской крови и ее компонентах в Украине выросла более чем на 40%. Увеличение интенсивности боевых действий на фронте, ежедневные обстрелы врагом мирных городов приводят к существенному росту потребностей крови, которая критически необходима для спасения военных и гражданских украинцев.

В настоящее время государство на 100% обеспечено донорской кровью благодаря регулярным донациям неравнодушных украинцев, отметили в министерстве. Однако медицинская система должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям и террористическим актам РФ.

Принятое постановление Об утверждении Порядка ввоза на территорию Украины донорской крови и компонентов крови на период действия военного положения или при возникновении чрезвычайных ситуаций предусматривает, что в случае возникновения потребности кровь и ее компоненты могут заводиться в Украину из-за границы. Это позволит в критические моменты избежать возможного дефицита донорской крови и компонентов.

В Минздраве отмечают, что решение правительства позволит ввозить кровь и компоненты крови из-за границы исключительно на период военного положения или же в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кровь и компоненты будут поставляться в Украину гуманитарной помощью. Ответственными за ее получение определен Украинский центр трансплант-координации, выполняющий функции Национального трансфузиологического центра.