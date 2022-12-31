Несколько ракет не долетели. Генштаб сообщил подробности о сегодняшних обстрелах РФ 31 декабря, 20:00 Люди рядом с поврежденным российским ракетным обстрелом домом в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 сообщается, что 12:40 до 14:30 Россия осуществила около 20 пусков крылатых ракет по Украине, причем некоторые из ракет не долетели и упали на территории РФ. 12 ракет украинским защитникам удалось сбить в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.



Кроме того, оккупанты осуществили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по инфраструктуре населенных пунктов Донецкой и Херсонской областей, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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Кроме ракет, в Киевской области украинские военные сбили российский беспилотник Орлан-10, осуществлявший воздушную разведку во время ракетной атаки и пытавшийся выявить позиции украинской ПВО.

В Генштабе подчеркнули, что угроза ракетных и авиационных ударов остается на всей территории Украины.

На Лиманском и Бахмутском направлениях противник не прекращает наступательные действия, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

и направлениях противник не прекращает наступательные действия, а также пытается улучшить тактическое положение на и направлениях. На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

, , и направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ходино, Атинское, Великая Рыбица, Запсилье и Рясное Сумской области и Уды, Стрелеча, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка.

и направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ходино, Атинское, Великая Рыбица, Запсилье и Рясное Сумской области и Уды, Стрелеча, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка на Луганщине.

направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка на Луганщине. На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области, а также Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

направлении под огневое воздействие попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области, а также Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы врага зафиксированы в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении обстрелы врага зафиксированы в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Времевка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области.

направлении под вражеский огонь попали Времевка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области. На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 15 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Степовое, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области.

направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 15 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Степовое, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области. На Херсонском направлении от обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.

направлении от обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон. С 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года оккупанты закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям соседних сел.

Херсонской области, а также запретили выезд жителям соседних сел. На оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории РФ к обустройству системы инженерных заграждений.

В течение дня, 31 декабря, украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.