В Украину вернули тела 44 павших бойцов — Минреинтеграции 4 августа, 12:35 Украина возвращает своих погибших в боях с РФ героев (Фото:Олег Котенко/Facebook)

В пятницу, 4 августа, состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом удалось вернуть тела еще 44 защитников.

Об этом сообщило Минреинтеграции в Telegram.

В ведомстве отметили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела погибших военнослужащих после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

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Сообщается, что репатриация тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ и другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

14 июля Минреинтеграции сообщало о возвращении тел 62 погибших военнослужащих.

12 июля Украина смогла добиться возвращения от страны-агрессора РФ 19 тел украинских граждан, погибших в российском плену.



7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть тела военных, которых убили во время теракта в Еленовской тюрьме.