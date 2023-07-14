Украина вернула тела еще 62 погибших военных с временно оккупированных территорий — Минреинтеграции 14 июля, 12:53 Украина возвращает тела погибших украинских военных для их достойного захоронения (Фото:Валентин Огиренко/Рейтер)

В пятницу, 14 июля, Украина вернула тела еще 62 погибших военнослужащих. Об этом сообщило Минреинтеграции в Telegram.

По сообщению министерства, состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины, благодаря чему удалось вернуть тела еще 62 защитников.

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Сообщается, что четверо из них умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.

Тела погибших после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Отмечается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

12 июля Украина смогла добиться возвращения от страны-агрессора РФ 19 тел украинских граждан, погибших в российском плену.

7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть тела военных, которых убили во время теракта в Еленовской тюрьме.

