Украина вернула тела еще 62 погибших военных с временно оккупированных территорий — Минреинтеграции
Украина возвращает тела погибших украинских военных для их достойного захоронения (Фото:Валентин Огиренко/Рейтер)
В пятницу, 14 июля, Украина вернула тела еще 62 погибших военнослужащих. Об этом сообщило Минреинтеграции в Telegram.
По сообщению министерства, состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины, благодаря чему удалось вернуть тела еще 62 защитников.
Сообщается, что четверо из них умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.
Тела погибших после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.
Репатриация тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Отмечается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
12 июля Украина смогла добиться возвращения от страны-агрессора РФ 19 тел украинских граждан, погибших в российском плену.
7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть тела военных, которых убили во время теракта в Еленовской тюрьме.