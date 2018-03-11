В Украинском выборе заявили, что Рубан не связан с организацией

В Украинском выборе сообщили, что не контактируют с Рубаном

В организации Виктора Медведчука Украинский выбор прокомментировали заявления СБУ о связях главы Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана с движением.

В частности, в Украинском выборе отметили, что Рубан не является, и никогда не являлся членом организации, передает Украинская правда.

В то же время, он принимал участие в некоторых мероприятиях Украинского выбора.

"Рубан никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался уверить руководитель аппарата СБУ", - заявили в организации.

В Украинском выборе сообщили, что после нелицеприятных высказываний Рубана в адрес Медведчука с сайта организации также были удалены его блоги.

"В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана со страниц нашего сайта. Материалы, посвященные мероприятиям с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступны на сайте Украинского выбора в настоящее время", - сообщили в Украинском выборе.

Ранее в СБУ заявили, что с 2013 года Рубан принимал активное участие в пророссийском гражданско-политическом движении Украинский выбор, главой которой является Виктор Медведчук.

8 марта на КПВВ Майорск задержали с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

Спецоперация Службы безопасности Украины по разоблачению главы Офицерского корпуса Владимира Рубана длилась около 10 месяцев.