В Украинском выборе заявили, что Рубан не связан с организацией

В организации Виктора Медведчука Украинский выбор прокомментировали заявления СБУ о связях главы Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана с движением.
В частности, в Украинском выборе отметили, что Рубан не является, и никогда не являлся членом организации, передает Украинская правда.
В то же время, он принимал участие в некоторых мероприятиях Украинского выбора.
"Рубан никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался уверить руководитель аппарата СБУ", - заявили в организации.
В Украинском выборе сообщили, что после нелицеприятных высказываний Рубана в адрес Медведчука с сайта организации также были удалены его блоги.
"В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана со страниц нашего сайта. Материалы, посвященные мероприятиям с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступны на сайте Украинского выбора в настоящее время", - сообщили в Украинском выборе.
Ранее в СБУ заявили, что с 2013 года Рубан принимал активное участие в пророссийском гражданско-политическом движении Украинский выбор, главой которой является Виктор Медведчук.
8 марта на КПВВ Майорск задержали с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.
Спецоперация Службы безопасности Украины по разоблачению главы Офицерского корпуса Владимира Рубана длилась около 10 месяцев.
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