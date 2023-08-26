В Украине женщину приговорили к 10 годам за решеткой за поддержку РФ 26 августа, 06:36 В прокуратуре Львовской области доказали что уроженка России через Вконтакте размещала материалы о поддержке РФ (Фото:t.me/lvivoblprok)

Гражданку Украины — уроженку РФ приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за поддержку страны-агрессора и призывы к изменению границ территории Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.



Фигурантка «признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ, глорификации ее участников».

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Обвинение в суде доказало, что уроженка России через собственный аккаунт в запрещенной в Украине соцсети размещала материалы, в которых призывала к изменению границ территории Украины, оправдывала преступные действия оккупантов, признавала правомерным вооруженное вторжение РФ. Кроме этого, фигурантка отрицала временную оккупацию Крыма, идеологически обосновывала существование самопровозглашенных «республик».