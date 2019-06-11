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Жара на максимум. Синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Сегодня, 15:57
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Жара на максимум. Синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни - фото

PublicDomainPictures/Pixabay

Воздух прогреется еще сильнее

В ближайшие сутки погоду в Украине определит сухая и жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье и Прикарпатье во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь и гроза. На остальной территории страны — без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью 16−21°, на побережье морей 20−25°, на крайнем западе и востоке страны местами 13−15°; днем 29−34°, в Карпатах 18−23°.

В Киеве будет сухо и жарко. Температура ночью около 20°, днем 31−33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В четверг, 13 июня, осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью 17−22°, днём 29−34°.

В Киеве — без осадков. Температура ночью около 20°, днем 31−33°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Теги:   Лето Жара в Украине Прогноз погоды

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