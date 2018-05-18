В Украине завершились испытания модифицированного ракетного комплекса Скиф - видео

В Черниговской области прошел завершающий этап испытаний нового модифицированного противотанкового ракетного комплекса Скиф.

Об этом сообщили в Киевском конструкторском бюро Луч, которое и разработало украинский ПТРК.

"Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет Скиф. Все определенные цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет производства КБ Луч", - говорится в сообщении.

Как отмечается, переносной ракетный комплекс Скиф предназначен для поражения подвижных и неподвижных бронированных целей, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

"Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, что снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Комплекс комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями", - добавили в конструкторском бюро.

Отметим, что Скиф является экспортной версией украинского ракетного комплекса Стугна-П.

Ранее сообщалось, что в Одесской области начались госиспытания ракетного комплекса Ольха.