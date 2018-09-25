В Украине завершили испытания ремонтно-эвакуационного броневика Лев

В Украине завершили ведомственные испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины Лев.
Как сообщает Укроборонпром, броневик создан на базе танка Т-72. Он предназначен для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, а также проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях.
Лев оснащен краном-стрелой максимальной грузоподъемностью 12 тонн для проведения монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков в полевых условиях.
Машина оборудована грузовой платформой, позволяющей транспортировать запасные части весом до 1,5 тонн.
Укроборонпром готовится начать серийное производство броневиков Лев.
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