25 сентября 2018, вторник

В Украине завершили испытания ремонтно-эвакуационного броневика Лев

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Лев сможет ремонтировать вооружение в полевых условиях

Лев сможет ремонтировать вооружение в полевых условиях

В Украине завершили ведомственные испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины Лев.

Как сообщает Укроборонпром, броневик создан на базе танка Т-72. Он предназначен для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, а также проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях.

Лев оснащен краном-стрелой максимальной грузоподъемностью 12 тонн для проведения монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков в полевых условиях.

Машина оборудована грузовой платформой, позволяющей транспортировать запасные части весом до 1,5 тонн.

Укроборонпром готовится начать серийное производство броневиков Лев.

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