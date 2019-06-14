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В Украине завершилась основная сессия ВНО-2019

14 июня, 12:34
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В Украине завершилась основная сессия ВНО-2019 - фото

УЦОКО

Основная сессия ВНО завершилась тестированием по химии

В Украине завершилась основная сессия Внешнего независимого оценивания.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, последним тестированием стало ВНО по химии.

Участие в нем приняли более 13 тысяч человек, шестерых не пустили из-за опоздания и отсутствия необходимых документов.

Напомним, основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая.

В Минобразования уже сообщили результаты тестирования по украинскому языку, математике и физике.

ВНО по украинскому языку и литературе не смогли сдать 16% абитуриентов, по математике — более 18%, по физике — 15%.

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Теги:   УЦОКО ВНО

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