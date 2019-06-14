В Украине завершилась основная сессия ВНО-2019 14 июня, 12:34 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО Основная сессия ВНО завершилась тестированием по химии УЦОКО

В Украине завершилась основная сессия Внешнего независимого оценивания.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, последним тестированием стало ВНО по химии.

Участие в нем приняли более 13 тысяч человек, шестерых не пустили из-за опоздания и отсутствия необходимых документов.

Напомним, основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая.

В Минобразования уже сообщили результаты тестирования по украинскому языку, математике и физике.

ВНО по украинскому языку и литературе не смогли сдать 16% абитуриентов, по математике — более 18%, по физике — 15%.



