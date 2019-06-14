В Украине завершилась основная сессия ВНО-2019
14 июня, 12:34
В Украине завершилась основная сессия Внешнего независимого оценивания.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, последним тестированием стало ВНО по химии.
Участие в нем приняли более 13 тысяч человек, шестерых не пустили из-за опоздания и отсутствия необходимых документов.
Напомним, основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая.
В Минобразования уже сообщили результаты тестирования по украинскому языку, математике и физике.
ВНО по украинскому языку и литературе не смогли сдать 16% абитуриентов, по математике — более 18%, по физике — 15%.