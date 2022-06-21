Ради победы. В Украине зарегистрированные безработные будут привлекаться к общественным работам, но при одном условии 21 июня, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Спасатели разбирают завалы после ракетного удара россиян по зданию Николаевской ОГА, 1 апреля (Фото:ГСЧС)

Теперь в Украине официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Этот труд будет оплачиваться.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 21 июня.

Он подчеркнул, что это станет частью реформы сферы занятости.

«Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами. Это касается и организации работы в тылу. Правительство сегодня утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы.

«Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти. Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта», — подчеркнул премьер.

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Шмыгаль также заявил, что статус и выплаты по безработице отныне теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.

«Наша задача сейчас проста и понятна — каждый должен работать на победу. Для этого необходимо консолидировать все вероятные ресурсы. Все эти шаги по созданию новых рабочих мест, реформированию сферы занятости, грантовая помощь бизнесу — это новая экономическая политика, которая поможет нашей стране выстоять, победить, начать стремительно восстанавливать наше государство», — подытожил он.

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