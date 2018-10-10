В Украине заработала горячая линия Национальной службы здоровья. Какую информацию там предоставляют

По номеру контакт-центра будут предоставлять информацию о том, как выбрать своего врача

1677 - номер Национальной службы здоровья. В Украине заработал новый контакт-центр. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Для кого создан контакт-центр

Контактный номер обслуживает пациентов, врачей и руководителей учреждений здравоохранения, сообщил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Контакт-центр отвечает на вопросы о том, как работает система медицинской реформы

По телефону 1677 в рабочее время можно будет задать оператору вопросы. Вне рабочего времени можно будет получить информацию в автоматическом режиме по блокам.

"Национальная служба здоровья - это уполномоченный орган, который заказывает и оплачивает медицинские услуги. Он не объясняет, как оказывается медицинская помощь. Поэтому вопрос экстренной неотложной помощи - это номер 103, как это было всегда", - пояснил Петренко.

Звонки со стационарных телефонов и мобильных операторов на единый номер Национальной службы здоровья 1677 - бесплатные.

На какие вопросы будут отвечать

Все запросы, которые требуют дополнительного времени, будут регистрировать и направлять в соответствующие подразделения Национальной службы здоровья для решения.

"Как работает сама система, как выбрать своего врача, как заключить с ним декларацию, что гарантировано государством в рамках пакета обслуживания на первичном звене у семейного врача, педиатра и терапевта - все это можно будет выяснить по этому номеру телефона", - отметил Петренко.

Для тех, кто не подхватил реформу

Всего более 600 учреждений первичной медицинской помощи заключили соглашения с Национальной службой здоровья. Они перешли на новую систему финансирования. В этих заведениях своего врача выбрали более 12 млн украинцев. Они имеют право на гарантированный бесплатный перечень медицинских услуг, отметил Петренко.

Национальная служба здоровья - это уполномоченный орган, который заказывает и оплачивает медицинские услуги

Реформа здравоохранения идет в разрез с законодательством, до сих пор не модернизированным, заявил врач общей практики, член правления ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук.

По его словам, медики - консервативные люди, поэтому не все своевременно подхватили инициативу заключения деклараций, а теперь это уже влияет на их зарплату.

Различные районы Киева оказались в разных условиях с зарплатами врачей. Национальная служба здоровья финансирует медицинские учреждения по количеству подписанных деклараций.

"Очень много вопросов возникает по поводу работы, оплаты, дежурств. Для врачей эта линия - место, где можно посоветоваться и обсудить конкретный вопрос", - сказал Зинчук.

Заместитель координатора Украинского медицинского экспертного сообщества, член правления Украинской ассоциации семейной медицины Константин Надутый назвал горячую линию "выкрутасом" и отметил, что создание единого контакт-центра недостаточно для того, чтобы медицинская реформа удачно начала работать, считает Константин Надутый.

Он отметил риски того, что пациенты, которые не заключили договор, останутся без финансирования медицинских целей. К тому же необходимое финансирование первичная помощь получила за счет сокращения персонала.