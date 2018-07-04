В Украине заработал первый экологический бот

Министр экологии Остап Семерак и группа активистов Save Dnipro презентовали первый в Украине экологический бот SaveEcoBot.

Об этом сообщает Урядовий портал.

"Программа позволяет в режиме реального времени получать информацию об обновлении записей в Едином реестре ОВД, куда поступают данные от субъектов хозяйствования о намерении осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и т.п.)", - говорится в сообщении.

Екобот мониторит обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные о субъектах хозяйствования с налоговым долгом.

"Минприроды заинтересовано, чтобы как можно больше украинцев имело беспрепятственный доступ ко всем данным, которые необходимы для систематизации и реформирования сферы окружающей среды. Я ценю все действия и усилия экологических активистов, которые помогают нам развивать прозрачную и действенную систему государственного контроля за безопасностью использования наших природных ресурсов. Это важный вклад в дело сохранения нашей общей окружающей среды, и мы благодарны за те месседжи и инициативы, которые мы получаем от наших общин, как в случае с инициативной группой Save Dnipro", - прокомментировал Семерак.

На этом этапе SaveEcoBot работает в Telegram и в ближайшее время будет доступен во всех других популярных мессенджерах - Facebook Messenger, Skype и Viber.

Пользование экоботом является бесплатным. Для того, чтобы воспользоваться программой, достаточно подписаться на услугу. Информация о выявленных изменениях будет поступать в режиме онлайн.