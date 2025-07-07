По 5000 грн на первоклассника: в Украине запустили новую программу выплат Пакет школьника

7 июля, 14:39
Правительство приняло запуск программы выплат семьям первоклассников Пакет школьника (Фото: Денис Шмыгаль / Telegram)

Правительство приняло запуск программы выплат семьям первоклассников Пакет школьника (Фото: Денис Шмыгаль / Telegram)

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 7 июля, принял решение о запуске новой программы выплат Пакет школьника, по которой семьи первоклассников смогут получить по 5000 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, деньги смогут получить все семьи, которые отправляют детей в первый класс на офлайн обучение. Заявка будет подаваться через приложение Дія.

5000 грн можно будет потратить на канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь. Деньги будут исключительно в безналичной форме.

Шмыгаль добавил, что Министерство социальной политики дополнительно сообщит о дате подачи заявок на выплату.

«Запуск Пакета школьника — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине», — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил правила организации дистанционного обучения в условиях военного положения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

