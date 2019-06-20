В Украине запустили механизм оказания медпомощи пострадавшим от домашнего насилия: как это работает
В Украине впервые разработали механизм оказания медицинской помощи пострадавшим от домашнего насилия.
Как сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, Минздрав утвердил приказ, которым вводится системный подход к выявлению домашнего насилия и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Документ содержит алгоритмы действий медиков и пациентов в случае сексуального, физического или психологического насилия.
Что должны делать медики в случае выявления признаков насилия
Медицинские сотрудники должны делать следующее:
-найти возможность поговорить с глазу на глаз с пострадавшим/пострадавшей, внимательно выслушать, но не заставлять говорить;
— говорить с пострадавшим спокойно, установить доверительный контакт;
-объяснить, что закон защищает жертв домашнего насилия и рассказать, где можно получить психологическую и юридическую помощь;
— если речь идет о ребенке, позаботиться о его безопасности и нормализации его эмоционального состояния;
-проводить обследование и лечение без дискриминации по какому-либо признаку, перед тем получив осознанное согласие на обследование;
— информировать человека и/или его законного представителя (если представитель не является обидчиком) о правах, мероприятия и социальные услуги, которыми может воспользоваться пострадавшее лицо;
— в течение суток учреждение здравоохранения информирует Национальную полицию Украины, а в случае обнаружения повреждений у ребенка — также службу по делам детей.
Согласие на медицинское вмешательство
Человек, пострадавший от насилия или его законный представитель, обязательно должен дать согласие на медицинское вмешательство. Исключением является только прямая угроза жизни — в таком случае согласие пациента не является обязательным.
Подготовка медицинского персонала
Медицинские работники будут проходить профессиональную тематическую подготовку, чтобы проводить обследование и оказывать медицинскую помощь пострадавшим от домашнего насилия.
Студенты-медики также теперь будут изучать вопросы предотвращения и противодействия домашнему насилию. Эти темы должны быть внесены в учебные планы и образовательные программы.
Что делать человеку, пострадавшему от домашнего насилия
Человек, который пострадал от домашнего насилия, должен:
-в экстренной ситуации звонить в полицию (102) или вызвать скорую помощь (103);
-можно обратиться к мобильным бригадам психологической помощи;
-при необходимости обратиться за медицинской помощью в ближайшее учреждение здравоохранения. Если состояние не является критическим, записаться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач проведет обследование, назначит лечение или направит к узкому специалисту;
-пройти обследование и получить поддержку. Врач сообщит о результатах обследования, возможные варианты лечения, а также о правах, мероприятия и социальные услуги;
-пройти лечение. Лечение происходит исключительно с согласия пациента или его законного представителя, если он не является человеком, совершившим насилие.
Напомним, что 11 января 2019 году в Украине вступил в силу закон № 5294 О предотвращении и противодействии домашнему насилию.
За совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Также предусматривается ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.