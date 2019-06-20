В Украине запустили механизм оказания медпомощи пострадавшим от домашнего насилия: как это работает Сегодня, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Michael J Donohue Allent/Flickr В документе указан алгоритм действий Michael J Donohue Allent/Flickr

В Украине впервые разработали механизм оказания медицинской помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, Минздрав утвердил приказ, которым вводится системный подход к выявлению домашнего насилия и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Документ содержит алгоритмы действий медиков и пациентов в случае сексуального, физического или психологического насилия.

Что должны делать медики в случае выявления признаков насилия

Медицинские сотрудники должны делать следующее:

-найти возможность поговорить с глазу на глаз с пострадавшим/пострадавшей, внимательно выслушать, но не заставлять говорить;

— говорить с пострадавшим спокойно, установить доверительный контакт;

-объяснить, что закон защищает жертв домашнего насилия и рассказать, где можно получить психологическую и юридическую помощь;

— если речь идет о ребенке, позаботиться о его безопасности и нормализации его эмоционального состояния;

-проводить обследование и лечение без дискриминации по какому-либо признаку, перед тем получив осознанное согласие на обследование;

— информировать человека и/или его законного представителя (если представитель не является обидчиком) о правах, мероприятия и социальные услуги, которыми может воспользоваться пострадавшее лицо;

— в течение суток учреждение здравоохранения информирует Национальную полицию Украины, а в случае обнаружения повреждений у ребенка — также службу по делам детей.





Согласие на медицинское вмешательство

Человек, пострадавший от насилия или его законный представитель, обязательно должен дать согласие на медицинское вмешательство. Исключением является только прямая угроза жизни — в таком случае согласие пациента не является обязательным.

Подготовка медицинского персонала

Медицинские работники будут проходить профессиональную тематическую подготовку, чтобы проводить обследование и оказывать медицинскую помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Студенты-медики также теперь будут изучать вопросы предотвращения и противодействия домашнему насилию. Эти темы должны быть внесены в учебные планы и образовательные программы.





Что делать человеку, пострадавшему от домашнего насилия

Человек, который пострадал от домашнего насилия, должен:

-в экстренной ситуации звонить в полицию (102) или вызвать скорую помощь (103);

-можно обратиться к мобильным бригадам психологической помощи;

-при необходимости обратиться за медицинской помощью в ближайшее учреждение здравоохранения. Если состояние не является критическим, записаться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач проведет обследование, назначит лечение или направит к узкому специалисту;

-пройти обследование и получить поддержку. Врач сообщит о результатах обследования, возможные варианты лечения, а также о правах, мероприятия и социальные услуги;

-пройти лечение. Лечение происходит исключительно с согласия пациента или его законного представителя, если он не является человеком, совершившим насилие.

Напомним, что 11 января 2019 году в Украине вступил в силу закон № 5294 О предотвращении и противодействии домашнему насилию.

За совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Также предусматривается ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

