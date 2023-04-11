Рада запретила использование салютов и фейерверков в Украине
В Украине запретят салюты и фейерверки (Фото:Zuza Gałczyńska/Unsplash)
Верховная Рада запретила использование салютов и фейерверков в Украине.
Соответствующий законопроект 7438, который предусматривает усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий, поддержали в целом 290 нардепов.
Нардеп от Голоса Ярослав Железняк отметил, что в документе есть норма о запрете салютов и фейерверков.
Его коллега Алексей Гончаренко добавил, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
При этом, запрет не распространяется на фейерверки класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (не более 60 дБ). Их можно будет использовать во время установленных законом праздничных и нерабочих дней, дней городов и других праздников в соответствии с решением местного совета и на спортивных соревнованиях.
Также устанавливается возрастное ограничение для покупки фейерверков — 16 лет.
Документ предусматривает запрет на использование в отношении животных каких-либо пиротехнических изделий и фейерверков, в частности салютов и петард, во время спортивных, зрелищных мероприятий, видео- и фотосъемок.