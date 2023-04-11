Рада запретила использование салютов и фейерверков в Украине

11 апреля, 15:11
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В Украине запретят салюты и фейерверки (Фото:Zuza Gałczyńska/Unsplash)

В Украине запретят салюты и фейерверки (Фото:Zuza Gałczyńska/Unsplash)

Верховная Рада запретила использование салютов и фейерверков в Украине.

Соответствующий законопроект 7438, который предусматривает усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий, поддержали в целом 290 нардепов.

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Нардеп от Голоса Ярослав Железняк отметил, что в документе есть норма о запрете салютов и фейерверков.

Его коллега Алексей Гончаренко добавил, что запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

При этом, запрет не распространяется на фейерверки класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (не более 60 дБ). Их можно будет использовать во время установленных законом праздничных и нерабочих дней, дней городов и других праздников в соответствии с решением местного совета и на спортивных соревнованиях.

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Также устанавливается возрастное ограничение для покупки фейерверков — 16 лет.

Документ предусматривает запрет на использование в отношении животных каких-либо пиротехнических изделий и фейерверков, в частности салютов и петард, во время спортивных, зрелищных мероприятий, видео- и фотосъемок.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Верховная Рада Фейерверк Салют

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