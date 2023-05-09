Кабмин запретил включать музыку в общественном транспорте 9 мая, 20:24 Общественный транспорт в Киеве (Фото:КГГА)

Кабинет министров во вторник, 9 мая, запретил включать в общественном транспорте музыку или фильмы, а также разрешил не пускать в салон пассажиров, которые громко слушают музыку. Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры в Facebook во вторник, 9 мая.

Правительство внесло изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. В Мининфраструктуры объяснили, что решение приняли в исполнение закона о поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыки страны-агрессора.



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Водители общественного транспорта смогут включать музыку или фильмы только при условии, что в салоне есть наушники, либо на нерегулярных рейсах при согласии пассажиров. Ограничения также будут касаться такси — водители смогут включать музыку, только если пассажир не против.



«Теперь водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, создающих шум с помощью технических устройств», — напомнили в Мининфраструктуры.



Верховная Рада 19 июня 2022 года запретила транслировать российскую музыку в СМИ и общественных местах.