В Украине запретили продажу электронных сигарет и рекламу табачных изделий 11 июля, 14:19 В Украине запретили продажу электронных сигарет и рекламу табачных изделий (Фото:Unsplash)

Со вторника, 11 июля, в Украине запрещается реклама табачных изделий и продажа электронных сигарет и жидкостей к ним с ароматическими и вкусовыми добавками.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно изменениям в законодательство вводятся следующие запреты:

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запрещается продажа табачных изделий с ароматическими добавками: энергетическими добавками, витаминами, кофеином, таурином, а также добавками, которые делают выбросы дыма цветными и таких, которые могли вводить потребителей в заблуждение относительно последствий употребления табака,

запрещается продажа сигарет и табака для самокруток, в частности фильтры, бумага, капсулы, в которых содержится табак, никотин, или вкусо-ароматические добавки,

запрещается продажа электронных сигарет и жидкостей с никотином или без, содержащих вкусо-ароматические добавки, в частности со вкусом фруктов, ментола или кофеина,

под запрет также подпадает реклама табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. Запрет включает рекламу как в точках продаж, так и в сети Интернет, а также на телевидении или в качестве спонсорства на публичных мероприятиях.

Сообщается, что остатки продукции производители смогут распродавать еще в течение года.

За реализацию запрещенной продукции лицам, не достигшим 18 лет, предусмотрен штраф в размере 1020 грн, а в случае повторного нарушения — 10 200 грн.

Минздрав также поддерживает инициативу Парламента по расширению перечня табачных изделий, в которых запрещено использовать вкусо-ароматические добавки в соответствии с законодательством Европейского Союза.

С апреля 2023 года восстановлен контроль за соблюдением антитабачного законодательства.

С 11 июля 2022 года вступали в силу изменения в статью 13 Закона Украины № 2899-IV по защите населения от вреда вторичного табачного дыма, согласно которым по территории всей Украины запрещается курение электронных сигарет и систем нагревания табака наравне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами в определенных общественных местах.

В Минздраве сообщали, что с января 2024 года производители также должны будут наносить медицинские предупреждения на е-сигаретах и устройствах для нагревания табака, они должны занимать 30% площади упаковки. На обычных сигаретах такая маркировка должна составлять 65%.