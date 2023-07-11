В Украине запретили продажу электронных сигарет и рекламу табачных изделий
В Украине запретили продажу электронных сигарет и рекламу табачных изделий (Фото:Unsplash)
Со вторника, 11 июля, в Украине запрещается реклама табачных изделий и продажа электронных сигарет и жидкостей к ним с ароматическими и вкусовыми добавками.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Согласно изменениям в законодательство вводятся следующие запреты:
- запрещается продажа табачных изделий с ароматическими добавками: энергетическими добавками, витаминами, кофеином, таурином, а также добавками, которые делают выбросы дыма цветными и таких, которые могли вводить потребителей в заблуждение относительно последствий употребления табака,
- запрещается продажа сигарет и табака для самокруток, в частности фильтры, бумага, капсулы, в которых содержится табак, никотин, или вкусо-ароматические добавки,
- запрещается продажа электронных сигарет и жидкостей с никотином или без, содержащих вкусо-ароматические добавки, в частности со вкусом фруктов, ментола или кофеина,
- под запрет также подпадает реклама табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. Запрет включает рекламу как в точках продаж, так и в сети Интернет, а также на телевидении или в качестве спонсорства на публичных мероприятиях.
Сообщается, что остатки продукции производители смогут распродавать еще в течение года.
За реализацию запрещенной продукции лицам, не достигшим 18 лет, предусмотрен штраф в размере 1020 грн, а в случае повторного нарушения — 10 200 грн.
Минздрав также поддерживает инициативу Парламента по расширению перечня табачных изделий, в которых запрещено использовать вкусо-ароматические добавки в соответствии с законодательством Европейского Союза.
С апреля 2023 года восстановлен контроль за соблюдением антитабачного законодательства.
С 11 июля 2022 года вступали в силу изменения в статью 13 Закона Украины № 2899-IV по защите населения от вреда вторичного табачного дыма, согласно которым по территории всей Украины запрещается курение электронных сигарет и систем нагревания табака наравне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами в определенных общественных местах.
В Минздраве сообщали, что с января 2024 года производители также должны будут наносить медицинские предупреждения на е-сигаретах и устройствах для нагревания табака, они должны занимать 30% площади упаковки. На обычных сигаретах такая маркировка должна составлять 65%.