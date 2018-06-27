В Украине закрыли один из крупнейших онлайн-кинотеатров

В городе Хмельницкий провели одновременно пять санкционированных обысков

В Украине киберполицейские заблокировали работу пиратского онлайн-кинотеатра OnlainFilm, который входил в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран.

Как сообщили в Нацполиции, ресурс OnlainFilm в течение последних девяти лет транслировал видео с нарушением авторских прав.

"Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ" - отметили полицейские.

По данным следователей, чтобы скрыть свои следы в сети злоумышленники через обратный прокси-сервер ретранслировали запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов, расположенных во внутренней сети.

В полиции отметили, что в ходе следственных действий были разоблачены администраторы пиратского сайта. В Хмельницком провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

Напомним, что киберполиция Украины ликвидировала сайт kinoprostir.com, который распространял фильмы и музыку с нарушением авторских прав, в том числе и популярный украинский фильм Киборги.