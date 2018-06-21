В Украине зафиксировали второй за год случай дифтерии

В Украине зафиксировали второй с начала 2018 года случай заболевания дифтерией.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, заболел житель Рубежного Луганской области.
В ведомстве призвали делать вакцины против дифтерии. Она есть во всех регионах страны как для детей, так и для взрослых.
Отмечается, что вакцинация является единственным способом защититься от заболевания и предотвратить развитие опасных осложнений.
Детям нужно делать прививки согласно графику вакцинации, взрослые должны проходить ревакцинацию каждые 10 лет.
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