Изменение маршрутов поездов в направлении Полтавы: обратные рейсы задержатся в пути на шесть часов

4 июля, 15:50
4 июля Укрзализныця изменила маршруты поездов в направлении Полтавы и Харькова (Фото:УЗ/Facebook)

4 июля Укрзализныця изменила маршруты поездов в направлении Полтавы и Харькова (Фото:УЗ/Facebook)

Укрзализныця обновила информацию об изменении маршрутов поездов в направлении Полтавы, а также сообщила о задержке обратных рейсов.

Как сообщили в пресс-службе компании в Telegram, был организован подвоз всех пассажиров электричками и автобусами со станций Миргород и Полтава-Киевская, а также оперативные пересадки на поезд № 150 в Полтаву и поезд № 22 в Харьков со станции Ромодан.

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Изменения также коснутся некоторых обратных рейсов:

  • поезд № 723 Харьков-Киев отправится из Харькова ориентировочно в 18:00, более точное время будет уведомлено непосредственно на вокзале.
  • рейс № 45/46 Харьков — Ужгород
  • двухгрупповой поезд № 130/150 во Львов проведут в пути ориентировочно на шесть часов дольше из-за объездного маршрута. Пассажиры из Полтавы-Киевской могут воспользоваться автобусным трансфером в Полтаву-Южную.

В УЗ также сообщили, что движение на участке Полтава-Миргород возобновлено, но поезда едут в Харьков и Полтаву с большой задержкой:

  • поезд 722 Киев — Харьков следует с задержкой 4 часа 13 мин.
  • поезд 725 Харьков — Киев, ориентировочное время задержки 4 часа 40 мин.
  • поезд 22 Львов — Харьков ориентировочное время задержки 5 часов.
  • поезд 150 Черновцы — Полтава ориентировочное время задержки 6 часов.

4 июля Укрзализныця оперативно изменила маршруты курсирования трех поездов, следующих в Полтаву и Харьков. Поезда задерживались в пути на пять часов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Укрзализныця Полтава Харьков

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