В Харькове задержали пророссийского блоггера Гонсало Лиру

5 мая, 19:30
Поделиться:
Гонсало Лира (Фото:via wikimedia)

Гонсало Лира (Фото:via wikimedia)

В Харькове СБУ задержала иностранного блоггера. Он отрицал российские военные преступления и оскорблял украинских защитников.

Как выяснило следствие, у мужчины гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове. По данным правоохранителей, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину блоггер поддержал российских окупантов и героизировал военные преступления.

Видео дня

Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и сил обороны Украины.

Правоохранители зафиксировали, что весной 2022 года он лично снимал провокативные видео, в которых пытался показать лицо украинских военных и оскорблял защитников. Ролики он публиковал в YouTube и Twitter, где в общей сложности почти 300 тысяч подписчиков.

Читайте также:
Мэр Харькова заявил, что на восстановление города уйдет минимум два года

Кроме того, он, как говорит СБУ, отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам оккупантами гражданских.

Во время обысков у него обнаружили мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности.

По данным Бабеля, речь идет о пророссийском блоггере из Латинской Америки Гонсало Лиру, выдающем себя за журналиста.

Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьков Российская пропаганда Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X