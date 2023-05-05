В Харькове задержали пророссийского блоггера Гонсало Лиру 5 мая, 19:30 Гонсало Лира (Фото:via wikimedia)

В Харькове СБУ задержала иностранного блоггера. Он отрицал российские военные преступления и оскорблял украинских защитников.

Как выяснило следствие, у мужчины гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове. По данным правоохранителей, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину блоггер поддержал российских окупантов и героизировал военные преступления.

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Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и сил обороны Украины.

Правоохранители зафиксировали, что весной 2022 года он лично снимал провокативные видео, в которых пытался показать лицо украинских военных и оскорблял защитников. Ролики он публиковал в YouTube и Twitter, где в общей сложности почти 300 тысяч подписчиков.

Кроме того, он, как говорит СБУ, отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам оккупантами гражданских.

Во время обысков у него обнаружили мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности.

По данным Бабеля, речь идет о пророссийском блоггере из Латинской Америки Гонсало Лиру, выдающем себя за журналиста.

Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.