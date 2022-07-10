«Только верхушка айсберга». В Украине за время войны зафиксировано 124 случая сексуального насилия — ООН 10 июля, 15:23 Война в Украине (Фото:ЮНИСЕФ/А.Гилбертсон)

Специальный представитель Организации Объединенных Наций по вопросам сексуального насилия в конфликте Прамилла Паттен сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано уже 124 случая сексуального насилия.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Паттен признала, что имеющиеся данные являются «лишь верхушкой айсберга» и не отражают масштабов сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины.

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В ООН говорят, что факты сексуального насилия в условиях войны сложно выявить и расследовать. Это подтверждает и украинская правозащитница, председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Во-первых, люди, пережившие сексуальное насилие, часто скрывают это: не рассказывают о преступлении правоохранительным органам, международным организациям или правозащитникам.

Во-вторых, по словам Матвийчук, невозможно оценить масштабы преступлений такого характера, совершенных в Украине, поскольку их слишком много.

«В некоторых районах на одного следователя насчитывается около 200 уголовных производств по таким эпизодам. То есть следователь должен одновременно расследовать столько уголовных дел — ни одна из лучших правовых систем мира не смогла бы эффективно справиться с такой задачей. В то же время продолжается война и количество преступлений растет», — рассказывает правозащитница.

Кроме того, у некоторых граждан нет физической возможности сообщить об инциденте правоохранителям, ведь более 20% территорий Украины пока временно оккупированы.

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