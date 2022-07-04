Больше всего в Киевской области. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обнаружили более 1600 неидентифицированных тел — МВД 4 июля, 17:48 В МВД заявили, что в Украине обнаружили более 1600 неидентифицированных тел (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко заявила, что с начала полномасштабной войны России против Украины правоохранители насчитали в общей сложности более 1600 неидентифицированных тел.

«На территории Украины, по данным Нацполиции, сейчас более 1600 неидентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина не полна», — сказала она в интервью Укринформу.

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По ее словам, в Киевской области в настоящее время было обнаружено больше всего тел мирных граждан.

«И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти. Но хочу сказать, что не в любом случае может быть проведена экспертиза по предмету сексуального насилия», — сказала она.

Павличенко заявила, что, например, если говорить о той же Киевской области, то там очень много находили полностью обгоревших тел.

«И в таком состоянии тело уже не может подвергаться никаким экспертизам. И мы понимаем, что оккупанты сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений», — сказала она.

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